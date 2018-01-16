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Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире солиста Львовской национальной оперы и балета Николая Санжаревского, сообщает Радио Свобода.

Артист проходит в уголовном производстве по статье Уголовного кодекса о материальном, организационном или другом содействие деятельности террористической группы или террористической организации, предусматриваеющей от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в этот же день Санжаревский приходил на допрос в СБУ, откуда вместе со следователем уехал на место проведения обыска. От комментариев артист отказался.

Напомним, во Львовском театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой обещали провести служебное расследование в связи с антиукраинскими взглядами одного из солистов балета Николая Санжаревского.

По данным СМИ, с начала вооруженной агрессии на востоке Украины артист театра активно поддерживает незаконные группировки «ДНР» и «ЛНР» и распространяет информацию, которая может расцениваться как посягательство на территориальную целостность Украины. 
ForUm

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