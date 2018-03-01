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В среду, 28 февраля, из Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой уволили скандального солиста балета Николая Санжаревского, подозреваемого в поддержке и финансировании сепаратистов.

«Николай Санжаревский написал заявление, и его подписали. Его уволили по соглашению сторон. Скажу лишь, что дирекция театра и Николай разошлись мирно и без скандалов», - сказала Zaxid.net пресс-секретарь театра Надежда Труш.

Напомним, в январе этого года вокруг экс-солиста балета Львовской Оперы Николая Санжаревского разгорелся скандал – его подозревали в поддержке и финансировании самопровозглашенных республик «Л/ДНР». Первой об этом написала одесская журналистка и блогера Елена Добровольская, предоставив скриншоты страниц Санжаревского в соцсетях. По данным журналистки, он также занимался сбором денег для сепаратистских организаций через WebMoney.

Санжаревский тогда отверг обвинения в сепаратизме и обещал самостоятельно обратиться в СБУ по этому поводу, что он и сделал, вернувшись из-за границы через несколько дней. Позже он признал, что в свое время администрировал одну из групп Антимайдан в соцсетях и создал кошелек WebMoney, с которого деньги должны идти на нужды гражданского населения Донбасса.

СБУ возбудила по этому факту производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), 16 января работники спецслужбы провели обыск в квартире Санжаревского.

Ст. 258-3 УК предусматривает, что обвиняемого могут освободить от уголовной ответственности за сепаратизм, если он сам обратился с заявлением о своей деятельности в полицию и сотрудничал со следствием. Эта норма действует также при условии, что обвиняемый не является руководителем террористической группы. То есть, если даже СБУ установит, что Санжаревский действительно поддерживал сепаратистов и собирал для них деньги, его скорее всего не накажут, ведь он сам обратился в спецслужбу и не препятствовал следствию.
ForUm

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