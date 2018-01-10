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Во Львовском театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой проведут служебное расследование в связи с антиукраинскими взглядами одного из солистов балета Николая Санжаревского.

Как пишет Львовский портал, с начала вооруженной агрессии на востоке Украины и по сей день артист театра активно поддерживает незаконные группировки «ДНР» и «ЛНР» и распространяет информацию, которая может расцениваться как посягательство на территориальную целостность Украины.

Николай Санжаревский – солист балета во Львовской опере. Как говорится на официальном сайте Львовского оперного театра, среди его самых известных партий является Квазимодо из «Эсмеральды», Шут из «Лебединого озера», черт и бог-творец с «Сотворения мира». Кроме того, Санжаревский выполнял одну из партий в фольк-опере «Когда цветет папоротник», премьера которой недавно состоялась в Оперном. Кроме того, он является арт-директором в Львовской школе академического и современного балета.

Информацию о сепаратистских взглядах солиста обнародовала журналистка из Одессы Елена Добровольская. Она опубликовала скрины из страниц из соцсетей Санжаревского, где видно, что он распространяет информацию антиукраинского характера и поддерживает незаконную власть на оккупированных территориях.

Кроме того, Санжаревский есть в списке «Чистилища» на сайте «Миротворец». 

Львовский портал промониторил страницы в соцсетях Санжаревского и нашел в его профиле в «ВКонтакте» публикации и перепосты с пророссийских сообществ, которые могут расцениваться, как посягательство на территориальную целостность государства. Санжаревский открыто поддерживает деятельность незаконных формирований «ЛНР» и «ДНР», вооруженную агрессию на востоке Украины, выступает против мобилизации украинцев на войну.
ForUm

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