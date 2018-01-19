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Артист Львовской оперы Николай Санжаревский, подозреваемый в содействии террористической деятельности, не считает себя сепаратистом. Руководитель балетной школы признал, что в 2014 году в соцсетях модерировал группу Антимайдан и перечислял средства на оккупированные территории. Однако утверждает: сейчас прекратил такую ​​деятельность, сообщает Zaxid.net.

Когда разгорелся скандал из-за публикации одесской журналистки, обвиняемый в сепаратизме Санжаревский прервал отпуск и появился в СБУ. В спецслужбе сразу же провели обыск в его доме и изъяли компьютер и телефон.

«Обыск проходил в рамках ранее открытого производства по ст. 258 ч. 3. Это содействие террористической деятельности. Во время обыска у него была изъята техника, которая будет исследована в ходе досудебного расследования», - рассказал пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

После общения со службой безопасности Санжаревский согласился говорить и с журналистами. Артист признался, что в 2014 году был против Революции Достоинства и модерировал в соцсетях паблик откровенно непатриотичного характера.

«Я занимался администрированием одной из второстепенных страниц Антимайдан. В своих постах я жестко критиковал действия отдельных политиков», - пояснил артист.

Санжаревский говорит: когда началась война на Донбассе, сочувствовал местному населению. Через старые связи с людьми на оккупированных территориях начал сбор средств.

«Был медицинский работник, с которым мы были знакомы, я гастролировал в Донецке. Он уверял, что есть нехватка лекарств. Я создал эти кошельки. Помощь должна идти для гражданского населения, но я понял, что другие люди могут использовать по другому назначению, и остановил эту всю деятельность. Тогда обратился с запросом на закрытие тех кошельков», - пояснил он.

Санжаревский продолжает работать артистом Львовской оперы и арт-директором балетной школы. Именно с ней связан еще один инцидент. На конкурсе в Беларуси воспитанники его школы выступили вместе с коллективом из самопровозглашенной «ДНР». И артист балета объясняет это только спортивным интересом.

После выводов экспертизы СБУ станет известна дальнейшая судьба артиста. Санкция статьи, по которой открыто уголовное производство, до 15 лет заключения.

Напомним, во Львовском театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой обещали провести служебное расследование в связи с антиукраинскими взглядами одного из солистов балета Николая Санжаревского.

По данным СМИ, с начала вооруженной агрессии на востоке Украины артист театра активно поддерживает незаконные группировки «ДНР» и «ЛНР» и распространяет информацию, которая может расцениваться как посягательство на территориальную целостность Украины. 
ForUm

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