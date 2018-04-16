Кабинет Министров предлагает Верховной Раде разрешить отведение мест на территории парков и лесопарков для биопогребений.

Об этом говорится в законопроекте № 8248, зарегистрированном в Раде 5 апреля, передают Українські Новини.

«Разрешается отводить в населенных пунктах на территории кладбищ и объектов благоустройства общего пользования – парках (лесопарках, парках культуры и отдыха) места биопогребений умерших», - говорится в законопроекте.

Также Кабмин предлагает внести в закон «О погребениях и похоронном дел» термин «биопогребение», где определить, что оно предусматривает использование материалов, разлагающихся в течение 5 лет.

При этом место биопогребения должно быть оборудовано информационной табличкой вместо надгробий или других намогильных сооружений.

В пояснительной записке к законопроекту не описывается эта инициатива, но отмечается, что одна из целей законопроекта – это решение проблемы недостатка мест для погребения из-за дефицита земельных ресурсов.

Также в данном законопроекте Кабмин предлагает Раде ввести штраф в размере 200 необлагаемых налогов минимумов доходов граждан (3 400 гривен), арест до 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет за надругательство над колумбарной нишей.

Кроме того, с целью дерегуляции рынка ритуальных услуг предлагается ввести декларативный принцип введения хозяйственной деятельности в сфере захоронений вместо устаревшей системы заключения договоров между ритуальной службой и субъектами хозяйствования, предоставляющими услуги захоронения.

Документ также предусматривает запрет работникам правоохранительных органов, органов регистрации актов гражданского состояния и учреждений здравоохранения передавать представителям услуг захоронения информацию об умершем и его родственниках, с установлением уголовной ответственности за такое разглашение.