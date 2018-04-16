В марте 2018 года в Украине официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта до 1,4%. Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что количество безработных составляет 366,9 тыс. человек. Для сравнения, в феврале в службе занятости зарегистрировали 383,7 тыс. безработных.

Число вакансий в марте увеличилось до 93 тыс., а на одну вакансию в среднем претендуют 4 человека. Средний размер пособия на одного безработного — 2587 грн.