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В марте 2018 года в Украине официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта до 1,4%. Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что количество безработных составляет 366,9 тыс. человек. Для сравнения, в феврале в службе занятости зарегистрировали 383,7 тыс. безработных.

Число вакансий в марте увеличилось до 93 тыс., а на одну вакансию в среднем претендуют 4 человека. Средний размер пособия на одного безработного — 2587 грн.

 
ForUm

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