Украине ради реинтеграции оккупированных территорий необходимо разработать законодательную базу об амнистии и коллаборационизме, считает министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Закон об амнистии должен касаться абсолютно всех, кроме тех, у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения. На них амнистия не распространяется, они в глазах нашего государства – преступники и должны понести законное наказание», - заявил он.

«Украине придется принять закон «О коллаборационистах», который определит статус каждого человека, живущего на оккупированных территориях, - убежден Аваков. - Что-то вроде закона де Голля, который был принят в 1946 году во Франции. Это касается обычного человека, вынужденного жить и работать на оккупированных территориях. Суть очень проста: нам надо определить, какой уровень согласия. Есть ли степень твоего сотрудничества с оккупационными властями критическая, или у тебя были такие обстоятельства, что ты не заслуживаешь осуждения, а в ряде случаев, несмотря на действия, заслуживаешь общественного прощения».

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла закон закон о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.

Согласно закону, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

Служба безопасности Украины передала военным командование антитеррористической операцией.