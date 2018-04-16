Постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS исключила возможность прямых переговоров между Вашингтоном и Дамаском.

Она подчеркнула, что сирийские власти «не заслуживают переговоров с Соединенными Штатами». По словам Хейли, нынешнее руководство Сирии жестоко обходится с жителями страны, передает 112 Украина.

Постпред США добавила, что Вашингтон готов продолжать участвовать в женевских мирных переговорах, которые проходят под эгидой ООН, но не собирается вести диалог с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

Сирийские СМИ сообщили, что пострадавших в результате ударов может быть до 6 человек.

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «агрессивных действий» США и их союзников в Сирии. Однако ее резолюция была отвергнута.