В воскресенье, 15 апреля, в 04:20 в Ингульский отдел полиции поступило сообщение от частного предпринимателя о том, что на территории его автосалона по ул. Троицкой, 107 произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна здания. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели.

Полезную для следствия информацию просьба сообщать в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: ул. 12 Продольная 42А или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.