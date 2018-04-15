Совет Безопасности ООН отверг подготовленную Россией резолюцию, в которой осуждались атака по Сирии со стороны коалиции США, Великобритании и Франции. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

За документ проголосовали Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации не поддержали голосование.

В тексте проекта резолюции осуждалась «агрессия в отношении Сирии со стороны США и их союзников», а также их обвинили в нарушении международного права и Устава ООН.

Кроме того, выдвигалось требование прекратить агрессивные действия в отношении сирийской стороны и воздержаться от дальнейшего использования силы.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

Сирийские СМИ сообщили, что пострадавших в результате ударов может быть до 6 человек.

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «агрессивных действий» США и их союзников в Сирии.