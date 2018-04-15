также в разделеМир
CNN показал спутниковые фото последствий авиудара по Сирии 20
В РФ задумались о запрете VPN-сервисов 12
Дело Скрипаля: Лаборатория в Швейцарии опровергла заявление Лаврова 33
Франция обнародовала отчет о химатаке в Сирии 58
СМИ: Россия готовит кибератаки на Великобританию в ответ за Сирию 28
Лавров: Скрипалей отравили химикатом BZ 45
Россию об авиаударах по Сирии предупредила Франция 103
Меркель поддерживает военную операцию Запада в Сирии 51
Иран назвал преступлением удары по Сирии 54
НАТО и ЕС поддержали авиаудары по Сирии 38
Генсек ООН: Мир вернулся в эпоху холодной войны 49
Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за Сирии 110
Поиски пропавшего в Альпах немецкого миллиардера прекращены 58
США и союзники нанесли авиаудары по трем объектам в Сирии 204
Елисейский дворец показал видео вылета ВВС для удара по Сирии 60
США, Франция и Британия нанесли авиаудары по Сирии 798
На границе сектора Газа и Израиля произошли новые столкновения 32
ЕС вернул своего посла в Москву 42

Совет Безопасности ООН отверг подготовленную Россией резолюцию, в которой осуждались атака по Сирии со стороны коалиции США, Великобритании и Франции. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

За документ проголосовали Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации не поддержали голосование.

В тексте проекта резолюции осуждалась «агрессия в отношении Сирии со стороны США и их союзников», а также их обвинили в нарушении международного права и Устава ООН.

Кроме того, выдвигалось требование прекратить агрессивные действия в отношении сирийской стороны и воздержаться от дальнейшего использования силы.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

Сирийские СМИ сообщили, что пострадавших в результате ударов может быть до 6 человек.

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «агрессивных действий» США и их союзников в Сирии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

63
Теги