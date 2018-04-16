Постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон намерен в понедельник объявить о новых санкциях против России в связи с тем, что Москва поддерживает действующий режим в Сирии.

По словам Хейли, о введении санкций объявит министр финансов США Стивен Мнучин, передает Русская служба ВВС.

В интервью Си-би-эс она подчеркнула, что в первую очередь санкции будет введены против российских компаний, так или иначе связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и с использованием химического оружия.

«Асад знал, что его поддерживает Россия, Асад знал, что Россия прикроет его в ООН, и Асад поступил безрассудно, он использовал его (химическое оружие) в еще более агрессивной манере. Мы должны понимать, что мы не можем допустить даже небольшое использование химического оружия», - сказала Хейли в интервью программе Fox News Sunday.

Она также опровергла сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы планирует вывести американские войска из Сирии в течение шести месяцев. По словам Хейли, этого не случится до тех пор, пока власти США не достигнут своих целей.

Среди главных целей Хейли выделила поражение группировки «Исламское государство» и гарантию того, что химическое оружие не будет использоваться в ущерб американским интересам.

Как сообщал ForUm, США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.

С момента введения санкций российские миллиардеры потеряли более 17 миллиардов долларов.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

Сирийские СМИ сообщили, что пострадавших в результате ударов может быть до 6 человек.

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «агрессивных действий» США и их союзников в Сирии. Однако ее резолюция была отвергнута.