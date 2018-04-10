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Потери российских миллиардеров за день после введения новых санкций со стороны США превысили 15 миллиардов долларов. Всего с момента введения санкций миллиардеры потеряли более 17 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В этом списке сейчас находятся 25 россиян, за понедельник лишь один из них увеличил свое состояние, остальные 24 — сократили.

Наибольшие потери оказались у президента «Норникеля» Владимира Потанина, его состояние уменьшилось на 2,28 миллиарда долларов. Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг потерял 1,28 миллиарда долларов. Состояние главы и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова сократилось на 1,37 миллиарда долларов.

 Основной владелец НЛМК Владимир Лисин также понес потери по итогам понедельника — он лишился 1,31 миллиарда долларов. Совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон стал беднее на 1,03 миллиарда долларов.

Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова уменьшилось на 987 миллионов. Бизнесмены Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров потеряли в понедельник 1,15 миллиарда долларов и 95,7 миллиона долларов соответственно.

Состояние предпринимателя Алишера Усманова тоже сократилось — он потерял 255 миллионов долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 445 миллионов долларов.

США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.  

Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства США, проведя консультации с Госдепартаментом, определило 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников для введения санкций.
ForUm

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