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Президент США Дональд Трамп заявляет, что удар по Сирии может быть нанесен «либо очень скоро, либо совсем не скоро». Об этом он написал в Twitter.

«Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не скоро», – сообщил он.

Три этом Трамп отметил, что в любом случае США под руководством его администрации проделали большую работу по избавлению от региона ИГИЛ. «Где наше «Спасибо Америке?» – написал он.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет «хорошим, новым и «умным», заявил хозяин Белого дома.

Посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.
ForUm

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