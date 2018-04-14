Изменение антитеррористической операции на Донбассе на операцию Объединенных сил не исключает проведения точечных антитеррористических операций. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью телеканалу UA: Перший.

«После того как Оперативный объединенный штаб начнет работать вместо АТО, когда вместо АТО будет военная операция, мы будем говорить, что АТО выполнила свои задачи. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно – то есть так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой», - сказал Турчинов, передает 112 Украина.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности официально передала руководство антитеррористической операцией военным.



16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Антитеррористическая операция на востоке Украины будет переформатирована в Операцию Объединенных сил 30 апреля 2018 года.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса. Согласно этому закону, в районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях».