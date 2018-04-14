За прошедшие сутки боевики совершили 43 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по укреплениям под Троицким. Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие – неподалеку Зайцево, а крупнокалиберные пулеметы – вблизи Светлодарска.

На донецком направлении из 82 мм минометов обстреляны позиции у Опытного и Каменки. Кроме этого, из гранатометов огонь велся по укреплениям вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты «Бутовка», а из вооружения БМП – в районе Талаковки, Каменки и Богдановки. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Опытного, Лебединского, Шахты «Бутовка», Талаковки, Павлополя и Водяного, а по защитникам Авдеевки велся снайперский огонь.

Вследствие вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранение.