также в разделеПроисшествия
На Львовщине обвалилась стена старинного замка 37
Умерла студентка, которую сбил детектив НАБУ 43
В Чернигове полицейский в драке убил мужчину 32
На одесском пляже дотла сгорело кафе 44
На Закарпатье джип с отцом и сыном снесло в реку 42
Масштабный пожар в Одессе: на пляже сгорел ресторан 59
На Черкасщине в собственном кабинете повесился чиновник 66
Сутки в зоне АТО: 66 обстрелов, 1 военный погиб, 1 – ранен 57
На Дунае всплыла уже четвертая донная мина 81
Из-за взрыва неизвестного предмета мариуполец потерял руку 40
Экс-начальника Николаевской таможни убили, чтобы не возвращать долг 55
Сутки в АТО: 38 обстрелов, обошлось без пострадавших 54
На Донетчине в результате обвала на шахте погиб горняк 33
На «нуле» подорвалось авто с семьей: 4 погибших 134
На Буковине пограничники со стрельбой задерживали контрабандистов 39
В Харькове нашли мешок с трупом мужчины 111
Боевики всю ночь обстреливали жилые кварталы Авдеевки 60
Обострение в зоне АТО: 64 обстрела, ранены 4 военных 69

За прошедшие сутки боевики совершили 43 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по укреплениям под Троицким. Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие – неподалеку Зайцево, а крупнокалиберные пулеметы – вблизи Светлодарска.

На донецком направлении из 82 мм минометов обстреляны позиции у Опытного и Каменки. Кроме этого, из гранатометов огонь велся по укреплениям вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты «Бутовка», а из вооружения БМП – в районе Талаковки, Каменки и Богдановки. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Опытного, Лебединского, Шахты «Бутовка», Талаковки, Павлополя и Водяного, а по защитникам Авдеевки велся снайперский огонь.

Вследствие вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранение.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги