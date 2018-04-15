Государственный концерн «Укроборонпром» обратится в суд из-за публикации материала издания «Новое время» о схемах, которые якобы используют чиновники в оборонной сфере.

«Подчеркиваем, что так называемое расследование издания «Новое время» по закупке Украиной БМП-1АК в рамках ВТС с Польшей содержит лживые, неаргументированные утверждения», - говорится в заявлении концерна.

«Все закупленные Украиной боевые машины собраны лицензированным предприятиям на территории ЕС. Все использованные узлы и агрегаты прошли соответствующий ремонт и стендовые испытания в соответствии с требованиями ISO и технических норм ЕС», - заявили в «Укроборонпроме».

Качество машин подтверждено трехступенчатой ​​проверкой и многолетней гарантией. «Именно в этих машинах остро нуждается украинская армия для восстановления потерь боевой техники», - подчеркнули в концерне.

В концерне предложили журналу опубликовать соответствующую информацию, чтобы урегулировать конфликт. Ведь европейская практика, на которую ссылаются украинские общественные активисты и журналисты, предполагает учет позиций всех упомянутых в публикации сторон.

«Но «Новое время» отказалось предоставить обществу аргументы тех, кого они обвинили в преступных действиях. Издание, которое претендует на общественную влиятельность, проигнорировало европейские стандарты прессы», - говорится в заявлении.

«Считаем публикацию «Новое время» диверсией против обороноспособности государства. Она наносит репутационный ущерб концерну и международным партнерам. Поэтому принято решение в судебном порядке защитить интересы концерна. Уверены, что суд установит истину», - резюмировали в Укроборонпроме.

Ранее главред издания «Новое время» Виталий Сыч заявил о том, что председатель комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский угрожал редакции после расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.