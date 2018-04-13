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Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын намерен выдвинуть ряд условий относительно денуклеаризации КНДР, сообщает японская газета Tokyo Shimbun со ссылкой на собственные источники.

В частности, северокорейский лидер потребует гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также «полной компенсации» за денуклеаризацию.

Об этом шла речь на недавней встрече Ким Чен Ына с китайским лидером Си Цзиньпином, состоявшаяся в Китае, рассказал собеседник Tokyo Shimbun, осведомленный о деталях двусторонних переговоров, сообщает «Новое Время».

По его словам, Ким Чен Ын также заявил о готовности представить «дорожную карту» этапов денуклеаризации до или после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в ходе переговоров с Си Цзиньпином глава Северной Кореи заверил, что его стране нет необходимости владеть ядерным оружием, если США не будут проводить «враждебную политику» в отношении КНДР.

Вдобавок, как сообщает японская газета, Ким Чен Ын выразил готовность вернуться к шестисторонним переговорам по ядерному разоружению. Ранее в них участвовали Северная и Южная Кореи, США, Япония, Россия и Китай.

Напомним, ранее Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в самое ближайшее время посетить Пхеньян. Приглашение передала его младшая сестра Ким Е Чжон.

КНДР также согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.  

Ким Чен Ын в ходе встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова при создании подходящих условий со стороны Южной Кореи и США. 
ForUm

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