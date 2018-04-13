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Столичные таможенники изъяли 24 килограмма украинских гривен в одногривневых купюрах, которые киевлянин пытался переслать в Гонконг.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Государственной фискальной службы.

По документам, указанное отправление должно было содержать полиграфические печатные изделия весом более 24 кг. По факту, во время таможенного досмотра таможенники обнаружили валюту Украины в купюрах номиналом 1 гривна, всего 36 тысяч банкнот. Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр.

Следует отметить, что Всемирной почтовой конвенцией запрещены пересылки в международных почтовых отправлениях денежных средств без объявленной ценности, украинское законодательство также позволяет пересылать физическим лицам наличные за пределы Украины в международных почтовых отправлениях только с объявленной ценностью, но в сумме, не превышающей в эквиваленте 300 евро.

Попытки украинца переслать в международном почтовом отправлении деньги без объявленной ценности под видом печатной продукции закончились для него составлением протокола о нарушении таможенных правил по признакам нарушений, предусмотренных статьей 473 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас деньги изъяты по этому протоколу. Материалы дела будут направлены в суд.
ForUm

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