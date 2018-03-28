Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова при создании подходящих условий со стороны Южной Кореи и США. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

По его информации, поездка лидера КНДР в Китай продлилась с 25 по 28 марта. По словам председателя КНР, Пекин будет содействовать непрерывному укреплению сотрудничества с Пхеньяном ради мира и защиты взаимных интересов двух государств в целях повышения благосостояния их народов, укрепления мира и стабильности в регионе. «Нам нужно уделить особое внимание укреплению контактов между представителями молодежи Китая и КНДР, унаследовать существующие дружественные традиции», - отметил Си Цзиньпин.

По его словам, визит Ким Чен Ына свидетельствует о большом значении, которое лидер КНДР уделяет развитию отношений с Китаем. «Основы традиционной дружбы Китая и КНДР были созданы и получили дальнейшее развитие благодаря усилиям старших поколений высшего руководства двух стран. Это наше совместное бесценное достояние», - заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что Коммунистическая партия Китая и Трудовая партия Кореи внесли большой вклад в развитие социализма. «Необходимо стремиться к тому, чтобы наши совместные отношения получили еще более успешное развитие <...> Это единственный правильный выбор, и на него не повлияют мимолетные изменения», - отметил он, сообщает ТАСС.

Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что власти КНДР неизменно уделяют большое внимание усилению межпартийных связей с КНР. «Развитие дружбы с Китаем - наш выбор, и ничто его не изменит», - подчеркнул лидер КНДР.

Си Цзиньпин высоко оценил визит Ким Чен Ына в Пекин.

Лидеры стран в ходе встречи обменялись мнениями по ситуации в мире и на Корейском полуострове. Отмечается, что Ким Чен Ын в Пекине заявил, что КНДР последовательно придерживается стремления к денуклеаризации. Он отметил, что ситуация на Корейском полуострове улучшается благодаря инициативе КНДР по снижению напряженности.

Кроме того, по данным агентства, Ким Чен Ын во время визита заявил, что готов вести диалог с США и провести встречу на высшем уровне с президентом Дональдом Трампом.

«Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия, а также создавать атмосферу мира и стабильности», - приводит агентство слова Ким Чен Ына. «Сейчас ситуация на Корейском полуострове развивается в правильном направлении, Пхеньян выступил инициатором, предприняв меры по нормализации напряженной ситуации для проведения диалога о мире», - заявил лидер КНДР.

«В соответствии с завещаниями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира мы будем прилагать активные усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. И эта позиция не может измениться», - сказал Ким Чен Ын.

В свою очередь Си Цзыньпин заявил, что Пхеньян внес большой вклад для позитивных изменений на Корейском полуострове. «Мы одобряем такие действия, - подчеркнул китайский лидер. - Мы будем последовательно стремиться к денуклеаризации Корейского полуострова ради мира и стабильности в регионе».

Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу также лично поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. На приветственном банкете в честь лидера КНДР и его супруги присутствовала жена китайского лидера Пэн Лиюань, а также премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Как отмечает агентство, Ким Чен Ын заявил, что это его долг - лично поздравить Си Цзиньпина, который ранее был переизбран на должность председателя КНР единогласно депутатами первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

В ходе банкета Си Цзиньпин заявил, что Ким Чен Ын и его супруга могли бы время от времени посещать Пекин. Лидер КНДР в свою очередь подчеркнул, что дружба между странами особенно ценна и остается неизменной, несмотря на различные обстоятельства. По его словам, Си Цзиньпин пользуется большой поддержкой китайского народа и Коммунистической партии Китая.

Напомним, ранее Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в самое ближайшее время посетить Пхеньян. Приглашение передала его младшая сестра Ким Е Чжон.

КНДР также согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.