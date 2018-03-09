Северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США провести совместную встречу, и Дональд Трамп ответил, что принимает это предложение.

Это объявление было сделано высокопоставленными представителями Южной Кореи в Вашингтоне, передавшими руководству США послание от северокорейского лидера, сообщает ВВС.

По их словам, Ким Чен Ын также согласился прекратить ракетные и ядерные испытания, заявив, что он привержен идее денуклеаризации.

Эти сообщения выглядят мощным прорывом на фоне предшествовавших месяцев взаимных угроз и воинственных заявлений.

В начале этой недели делегация Южной Кореи провела беспрецедентные переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне, что стало еще одним свидетельством оттаивания двусторонних отношений, начавшегося во время Зимней Олимпиады в Южной Корее. После этого участники переговоров с южнокорейской стороны прибыли в Вашингтон, чтобы передать свое послание.

Советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи, выступая перед Белым Домом по окончании встречи с Дональдом Трампом воздал хвалу американскому президенту за политику совместного оказания максимального давления, а также солидарность, проявленную международнам сообществом, что позволило достичь этого момента.

«Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от любых новых ядерных или ракетных испытаний», - заявил он в ходе пресс-конференции.

«Президент Трамп с удовольствием воспринял эту информацию и сообщил, что проведет встречу с Ким Чен Ыном к маю с целью достичь перманентной денуклеаризации», - добавил он.

Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции по причине регулярных и задокументированных нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.

До сих пор ни один из действующих президентов США ни разу не принимал участия в переговорах ни с кем из лидеров Северной Кореи, так что предстоящая встреча будет означать колоссальный тектонический сдвиг в мире дипломатии.

В то же время Пхеньян пока не заявлял об отказе от своих ядерных вооружений, но лишь сообщил, что привержен этой идее.