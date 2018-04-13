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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не планирует присоединяться ни к одной политической силе. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Черкасскую область, передает 112 Украина.

«Нет, не планирую присоединяться ни к одной политической силе. Я вам сказал о том, что я не являюсь членом ни одной политической партии, и в мои планы на сегодняшний день это не входит», - сказал он.

Премьер также прокомментировал вероятность того, что в парламентской фракции БПП могут отозвать министров по своей квоте и инициировать его отставку.

«Я не хочу комментировать слухи, мне об этом ничего неизвестно, не знаю о таких решениях  ни в одной фракции коалиции в украинском парламенте. Что касается влияния на меня – на меня может влиять только мое реальное желание изменять ситуацию в стране, больше ничего. Поэтому я не думаю, что любые давления, если у кого-то зарождаются в мыслях, могут быть эффективными по отношению ко мне», - добавил Гройсман.

Напомним, в феврале Гройсман сообщил, что планирует участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года.
ForUm

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