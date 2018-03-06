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КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. Об этом заявили представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Так, Северная Корея согласна ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания и начать прямые переговоры с США по денуклеаризации полуострова, сообщает «Новое время» со ссылкой на АР.

По словам южнокорейских переговорщиков, Север дал понять, что откажется от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны, и он получит гарантии безопасности.

Также Пхеньян впервые за десять лет согласился провести совместный саммит с Южной Кореей. Сеул ожидает, что саммит будет проходить в демилитаризованной зоне в апреле.

5 марта Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи  заявил о желании урегулирования отношений с Южной Кореей и начать «новую историю объединения родины». Кроме того,  Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить КНДР.
ForUm

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