Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения народного депутата Сергея Лещенко и приобретения им квартиры за 7,5 миллиона гривен.

Об этом говорится в постановлении Соломенского суда от 6 апреля, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что уголовное производство открыто 22 февраля 2018 года «по факту получения народным депутатом в собственность активов, законность оснований получения которых не подтверждено доказательствами» (ч.3 ст. 368-2 УК).

В материалах суда говорится, что нардеп Лещенко 6 сентября 2016 получил 7,55 миллиона гривен доходов, за которые он «31 .08.2016 совершил покупку квартиры».

Согласно декларации Лещенко за 2015 год, его общий доход составил 298 тысяч 424 гривны. Также нардеп имел 50,7 тысячи евро и 102 тысячи долларов сбережений.

А в декларации нардепа за 2016 указаны доходы в 6 миллионов 551 тысячу 637 гривен, из которых 3,77 миллиона гривен и 2 миллиона гривен являются займом. Также Лещенко указал наличие доходов в общем размере 1 миллион 658 тысяч 589 гривен его девушки Анастасии Топольской.

В рамках расследования детектив просил суд предоставить временный доступ к вещам и документам, с возможностью ознакомиться с ними и сделать их копии, которые находятся во владении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, ходатайствовал о доступе к исправленным декларациям Лещенко за 2016 и 2015 годы; аккредитованным центрам сертификации ключей, которые оказывали нардепу услуги электронной цифровой подписи, с использованием которых он заполнял и подавал декларации; IP-адресам устройств, из которых Лещенко подавал декларации.

Суд ходатайство удовлетворил – детективам предоставили месячный доступ к запрашиваемым данным.

Напомним, 4 апреля руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что по факту приобретения квартиры в центре столицы нардепом Сергеем Лещенко открыто уголовное производство.

Как известно, 6 сентября 2016 года в интернете появилась информация, что нардеп Сергей Лещенко купил новую квартиру площадью примерно 200 м² за 7,5 млн грн в центре Киева.

Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, поэтому он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013–2014 годах задекларировал свыше 100 тыс. долларов дохода. По словам политика, половину суммы на покупку квартиры он взял у основателя «Украинской правды» Елены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины (в настоящее время жены) – диджея Топольской.

1 декабря Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что Лещенко во время покупки квартиры получил от застройщика «подарок» в виде скидки на сумму 1,8 млн грн, что превышает разрешенную законом сумму подарка, которую может получить народный депутат. В связи с этим НАПК заявило о совершении Лещенко административного правонарушения и решило обратиться в суд.

15 февраля 2017 Лещенко заявил, что дело о покупке им квартиры в центре Киева закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.