Заместитель генерального прокурора-руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, отвечая на вопрос нардепа Сергея Лещенко, заявил, что видит его своим преемником.

Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной Раде Украины, передает 112 Украина.

Лещенко обратился к главе САП с вопросом: «Подтверждаете ли вы содержание тех сообщений, которые были обнародованы вчера ночью в СМИ, где излагается содержание ваших встреч, в том числе с застройщиками Вишневого, с народными депутатами, где обсуждается помощь им в уходе от ответственности или обысков и таким образом фактический переход на сторону обвиняемого вместо защиты интересов государства. Кого вы видите преемником на вашем месте после того, как расследование может достичь своего завершения?».

Холодницкий ответил, что своим преемником видит самого нардепа.



«Господин Лещенко, преемником я вижу вас. Второй вопрос, сейчас очень много кто хочет спекулировать записями. Два года меня как руководителя САП пытаются дискредитировать и сказать, что какой-то не такой», - сказал он.

Холодницкий также отметил, что дело о приобретении нардепом квартиры зарегистрировано, идет следствие:

«Потому что, Сергей, я был против, чтобы какая-то аналитическая справка заменила производства по вашей квартире за 350 тыс. долл. Я был против, и не было внесено в ЕРДР. Но я вас информирую, что лучше поздно, чем никогда. Это производство зарегистрировано. Я жду от органов следствия, чем оно закончится, потому что анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева», - добавил Холодницкий.

6 сентября 2016 года в интернете появилась информация, что нардеп Сергей Лещенко купил новую квартиру площадью примерно 200 м² за 7,5 млн грн в центре Киева.

Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, поэтому он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013–2014 годах задекларировал свыше 100 тыс. долларов дохода. По словам политика, половину суммы на покупку квартиры он взял у основателя «Украинской правды» Елены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины (в настоящее время жены) – диджея Топольской.

1 декабря Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что Лещенко во время покупки квартиры получил от застройщика «подарок» в виде скидки на сумму 1,8 млн грн, что превышает разрешенную законом сумму подарка, которую может получить народный депутат. В связи с этим НАПК заявило о совершении Лещенко административного правонарушения и решило обратиться в суд.

15 февраля 2017 Лещенко заявил, что дело о покупке им квартиры в центре Киева закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.