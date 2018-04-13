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Конкурсная комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отклонила кандидатуру нынешнего главы регулятора Дмитрия Вовка, поскольку у него недостаточно опыта работы в сфере энергетики. 

Соответствующее решение было принято на заседании конкурсной комиссии, сообщает УНИАН.

Согласно озвученной информации, стаж работы Вовка в сфере энергетики составляет 2 года и 8 месяцев (в должности главы НКРЭКУ). Для того, чтобы соответствовать нормам закона, ему не хватает 2 года и 2 месяца стажа.

По информации секретаря комиссии Светланы Голиковой, после сегодняшнего решения у кандидата есть два дня, чтобы обжаловать решение конкурсной комиссии и предоставить информацию о недостающем стаже.

«Дмитрий Вовк проработал 3 года и 3 месяца в ООО «Инвест Капитал», где он занимался проектами в сферах добывающей и угольной промышленности», - сообщила Голикова. При этом глава Конкурсной комиссии Василий Котко отметил, что не известно, сколько времени Вовк занимался проектами в угольной отрасли.

Напомним, 12 апреля 2017 года Вовк заявил, что намерен работать на своей должности до мая 2018 года, как того требует закон о НКРЭКУ.
ForUm

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