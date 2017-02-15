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Печерский районный суд Киева закрыл дело о покупке народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в центре Киева. Об этом заявил сам нардеп в Facebook.

«Только что суд закрыл дело по мне в связи с отсутствием состава правонарушения. Это – результат рассмотрения протокола НАПК о получении мной несуществующего подарка. Речь о так называемом «квартирном деле» и якобы скидке, которой не было в природе», - написал Лещенко.

Как ранее сообщал ForUm, народный депутат Сергей Лещенко купил квартиру в новострое в центре Киева. По словам нардепа, половину суммы на покупку квартиры он взял взаймы у учредителя «Украинской правды» лены Притулы сроком на 10 лет, другая часть средств – его сбережения как бывшего совладельца УП, остальное – это деньги его девушки Анастасии Топольськой.

Руководитель Национального антикоррупционого бюро Украины Артем Сытник по результатам проверки законности приобретения Лещенко недвижимости заявил, что в покупке квартиры народным депутатом есть признаки административного правонарушения.
ForUm

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