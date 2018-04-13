Хорошая ванная комната – это помещение, в процессе обустройства которого были учтены все практические, функциональные, эстетические нюансы, условия эксплуатации и личные пожелания потребителя.

Как правило, подготовка этого помещения к непосредственному использованию сводится к выбору трех основных «слонов», на которых и держится ванная. Это керамическая плитка, мебель и сантехника.

Плитка

Керамическая отделка является оптимальным выбором для комнаты, где почти все время поддерживается повышенная влажность, часто оседает конденсат, летят брызги. Что нужно учитывать, выбирая плитку для ванной?

Плитка (напольная и настенная) для ванной должна легко мыться и протираться, поэтому лучше избегать рельефных рисунков и сложных узоров. Для плитки в ванной следует правильно подобрать затирку и клей, которые впоследствии не будут подвержены пагубному влиянию влаги, плесени, грибков. Наконец, принимается в расчет и размер. Как правило, размеры стандартизированы.

Сантехника

Определяющий фактор комфортного использования ванной комнаты – это сантехника. В большинстве случаев выбор сводится к поиску раковины и смесителя, душевого набора и унитаза (если ванная совмещенная). Популярными материалами в этом случае считаются чугун, фарфор, фаянс, более дорогие мрамор и композитные материалы, а также сталь и стекло.

Практика показывает, что на сантехнике лучше не экономить. Это может быть самая дорогая вещь в вашей ванной – и оно того стоит. С другой стороны, предварительно подумайте, стоит ли вам переплачивать за ненужные функции вроде 10 режимов подачи воды в насадке душа или в виде светодиодной подсветки воды в кране. Переплата за бренд – тоже палка о двух концах.

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Мебель

В ванную комнату не стоит ставить ту мебель, которая не предназначена именно для этого помещения.

Специализированная мебель покрывается специальным защитным материалом. Обычно это ПВХ или ламинированная пленка. Дополнительно проектировщики мебели учитывают совместное использование их продукции с сантехникой – в тумбочках предусмотрены ниши для монтажа раковины, дверцы шкафов часто укомплектованы зеркалами и так далее.