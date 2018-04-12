Возобновление сотрудничества с Украинским институтом памяти будет возможным после выполнения украинцами нескольких условий, заявил председатель Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.

Как сообщает Польское радио, Украина обратилась к Польше с предложением возобновления сотрудничества между институтами нацпамяти, министерствами культуры и международными комиссиями, которые занимаются историческими вопросами. С таким заявлением выступил вчера вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Шарек отметил, что возобновление сотрудничества с Украиной состоится после решения о разрешении полякам на проведение поисковых работ на территории страны. Речь идет также об эксгумации останков жертв и строительстве мест памяти поляков. Глава Института нацпамяти отметил, что украинцы несколько месяцев назад выразили желание сотрудничать в вопросах, связанных с событиями 1920 года, то есть подписанием соглашения о союзе между Пилсудским и Петлюрой, однако, как добавил он, на заявлениях все закончилось.

Напомним, Украина возобновит эксгумацию польских жертв и увековечивание памяти о них в том случае, если Польша восстановит и гарантирует сохранность украинских памятников на своей территории, заявил вице-премьер Украины Павел Розенко.

26 апреля 2017 года представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы.

Остатки памятника использовали для ремонта дорог.

В свою очередь Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал Польшу за отсутствие осуждение актов вандализма, совершенных против украинских памятников на польской территории.