Украина возобновит эксгумацию польских жертв и увековечивание памяти о них в том случае, если Польша восстановит и гарантирует сохранность украинских памятников на своей территории. О таком требовании заявил вице-премьер Украины Павел Розенко.

Он подчеркнул, что в требовании нет ничего сверхъестественного – Украина дает полякам право возложить цветы к могилам своих предков, но требует, чтобы Польша предоставила ей то же право, сообщает Польское Радио.

Ранее Розенко заявил, что на сегодняшний день в Польше разрушены восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены.

Как известно, в апреле 2017 года Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.

Вице-премьер-министр Павел Розенко после переговоров с польским коллегой Петром Глинским заявил о сдержанном оптимизме относительно урегулирования сложных исторических вопросов и недавно принятого в Польше закона об институте национальной памяти.

В свою очередь Польша выразила разочарование итогами переговоров Розенко с Глинским и требует отмены моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.