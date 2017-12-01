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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал Польшу за отсутствие осуждение актов вандализма, совершенных против украинских памятников на польской территории. Об этом он сказал в своем видеоблоге на YouTube, посвященном взаимоотношениям Украины и Польши относительно исторических вопросов.

Министр упомянул о наиболее резонансном акте вандализма – разрушении памятника в Грушовичах, отметив, что было уничтожено уважение не к УПА, а к украинцам. «И сейчас, то что остатки этого памятника вчеканили в дорогу, должно стать не отрицательным, а в будущем, надеюсь, положительным символом после того, как этот памятник будет восстановлен. Кстати, я осудил все акты вандализма по отношению к польским памятникам в Украине. Что-то я не слышал или может не расслышал такого осуждения с польской стороны», - подчеркнул Климкин.

Однако он выразил надежду, что Украина и Польша станут на путь примирения. «Наша история насчитывает более чем тысячу лет, это общая история. Поэтому надо смотреть на нее глазами историков, а политически должны идти дальше», - сказал министр, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что в переговорах с Польшей Украина будет защищать уважение к украинцам. «Никто и никогда не оправдывал тех отдельных лиц или отдельные подразделения или их методы по отношению к гражданскому населению. Но мы не осуждали, не осуждаем и не будем осуждать тех, кто боролся и умирал с Украиной в сердце... Не должны бояться признавать историческую правду, но должны быть ответственными относительно себя, относительно наших отношений, но в действительности, в отношении людей», - резюмировал он.

Напомним, 26 апреля текущего года представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы.

Остатки памятника использовали для ремонта дорог

В свою очередь Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине. 

17 ноября во время встречи в Кракове заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев и государственный секретарь – руководитель Канцелярии президента Республики Польша Кшиштоф Щерский договорились о снятии моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.
ForUm

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