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Посольство РФ в Лондоне сомневается, что опубликованное в среду Скотленд-Ярдом обращение от имени Юлии Скрипаль действительно написано россиянкой. Об этом заявила пресс-служба дипмиссии.

«Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром - консулами, журналистами, родственниками», - заявили в посольстве.

Там выразили удивление, что обращение не зачитывается на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда. «Удивляет тезис о «доступе к друзьям и семье», когда никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает», - также указано в заявлении.

Российские дипломаты потребовали от британской стороны предъявить «наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», подчеркнув, что опубликованный документ лишь укрепляет опасения в «насильственной изоляции российской гражданки». «В условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов», - резюмировали дипломаты.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь и впоследствии была выписана из больницы.

 
ForUm

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