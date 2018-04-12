За прошедшие сутки боевики осуществили 38 обстрелов позиций украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, а также из гранатометов различных систем агрессор вел огонь по укреплениям в районе Песок и Шахты «Бутовка». 82 мм минометы противник применил вблизи Новотроицкого, а вооружение танка – неподалеку Каменки. Также из гранатометов обстреляны позиции у Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов - защитники Каменки, Гнутово, Опытного, Водяного, Песок, Новотроицкого и Павлополя, а из вооружения БМП – Гнутово, Песок, Невельского и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие противник применил по позициям в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, Шахты «Бутовка», Талаковка, Водяного и Гнутово, а вблизи Марьинки велся снайперский огонь.

На луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктам под Троицким, а с стрелкового оружия обстрелял защитников Станицы Луганской.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.