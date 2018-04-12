Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила властям Великобритании копию отчета с результатами исследования, начатого в связи с инцидентом в Солсбери.



Об этом в четверг сообщила газета Daily Mailсо ссылкой на британский МИД, передает ТАСС.

«В соответствии с установившейся практикой они теперь поделились с нами окончательной копией отчета как с государством, направившим запрос», - цитирует издание официального представителя ведомства. «Мы попросили их [организацию] распространить эту версию среди всех государств - участниц ОЗХО, включая Россию, до 12:00 завтрашнего дня», - указал он.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

Английский суд разрешил взять пробы крови у пострадавших и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.