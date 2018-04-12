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Время мягкой политики США в отношении России прошло, заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео.

«Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог», — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.

В числе мер в отношении России Помпео назвал санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму в Украине и в Грузии», предает РИА Новости.

«Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления», — говорится в показаниях Помпео.

«Однако действия нынешней администрации ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности президента Трампа по праву назвала Россию угрозой нашей стране. Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться», — добавил Помпео.

Очередная эскалация напряженности между Россией и США произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума в Восточной Гуте. Западные страны обвинили официальный Дамаск в том, что сирийские военные применили бомбу с хлором. Москва эту информацию опровергла.

Президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет «хорошим, новым и «умным», заявил хозяин Белого дома. Спустя некоторое время он опубликовал очередной пост в Twitter, в котором констатировал, что отношения Вашингтона и Москвы сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны.

6 апреля США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников.  

Экс-директор ЦРУ Майк Помпео в субботу, 31 марта, официально вступил в должность госсекретаря США. 
ForUm

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