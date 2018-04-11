также в разделеОбщество
11 апреля. Картина дня 23
В Хмельницкий суд подали иск в стихах 15
Балух отказался прекращать голодовку 18
Завтра температура в Украине снизится до весенних показателей 43
Турчинов: Отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой 30
Капитана «Норда» отпустили под личное обязательство 27
В Днипре за вымогательство задержали криминального авторитета 32
Полиция задержала в Краматорске бывшего боевика 23
Арестованный одесский аэропорт работает в штатном режиме 44
Житель Тернополя вымогал деньги у участников АТО под видом сбушника 23
Суд отменил постановление Холодницкого о приостановке следствия по делу Охендовского 24
Розенблат признан потерпевшим в деле о провокации взятки 44
В Припяти задержали сталкеров, приехавших из Москвы 30
Кабмин отстранил Ноняка с должности главы «Укртрансбезопасности» 38
Не отличаются от новых: «Укрзализныця» показала вагоны после ремонта 67
Госпогранслужба начала спецоперацию «Граница-2018» 61
Из Житомирской колонии сбежал заключенный 45
Иерусалимский патриарх: Ценности УПЦ способны поддерживать целостность и идентичность украинского народа 41

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное производство по факту обстрела контрольно-пропускного пункта «ДНР» «Еленовка» в районе одноименного поселка якобы украинскими военнослужащими.

Как сообщает пресс-служба следкома, обстрел произошел 7 апреля 2018.

«Очевидно, что «пасхальное перемирие», действующее с 30 марта текущего года, является для представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии  Украины лишь формальностью», - заявили в следкоме.

По данным российского следствия, «7 апреля 2018 года украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный обстрел из автоматического оружия территории контрольно-пропускного пункта самопровозглашенной «Донецкой народной республики» «Еленовка» в районе одноименного поселка. В результате преступления получила ранения не участвующая в вооруженном конфликте мирная жительница 1963 года рождения.

По данному факту главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Полученные следствием данные свидетельствуют о том, что украинские военнослужащие действовали умышленно, с целью убийства гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных  к его совершению.

Как сообщал ForUm, на Донбассе с полуночи 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.

9 апреля боевики совершили 35 обстрелов позиций сил АТО, 10-го – 64.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги