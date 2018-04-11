Вчера, 10 апреля, в Мирнограде Донецкой области во время выполнения подземных работ на шахте «Капитальная» 48-летний мужчина получил смертельные травмы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

​​В дежурную часть Мирноградского отделения полиции поступило сообщение о том, что на глубине 840 метров произошел обвал породы, в результате чего погиб один из горняков.

Прибыв место происшествия, реанимационно-противошоковая бригада военизированного горноспасательного отряда констатировала смерть 48-летнего горняка из Покровска.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины.