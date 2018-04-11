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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 64 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, применяя при этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении под огонь из запрещенных 120-мм минометов попали наши укрепления вблизи Бердянского, Лебединского, Широкино, Водяного, Песокв, Каменки, Авдеевки и шахты «Бутовка». Также поблизости Водяного, Песок и Каменки боевики вели огонь из танков, а в районе Песок, Талаковки, Лебединского и шахты «Бутовка» – из минометов калибра 82 мм.

Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Лебединского, Авдеевки, Старогнатовки, Талаковки, Марьинки, Каменки, Гнутово, Красногоровки, Водяного, шахты «Бутовка», Опытного, Новотроицкого и Павлополя, вооружение БМП – по защитникам Песлк, Гнутово и Красногоровки, а вблизи Широкино - противотанковый ракетный комплекс.

На луганском направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал наши укрепления вблизи Новоалександровки, а вооружение БМП – применил в районе Луганского.

В штабе подчеркнули, что в результате вражеского огня четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий получил боевую травму. Пострадавших защитников оперативно доставили в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщал ForUm, на Донбассе с полуночи 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.

9 апреля боевики совершили 35 обстрелов позиций сил АТО.
ForUm

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