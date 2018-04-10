За прошедшие сутки боевики совершили 35 обстрелов позиций сил АТО, при этом применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

«В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения», - сообщает пресс-центр штаба.

На донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии боевики обстреляли позиции в районе Широкино и Лебединского, а из 120 мм минометов – дважды вблизи Водяного. Также по защитникам Лебединского агрессор открывал огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, защитников Широкино, Талаковки, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного и Авдеевки обстрелял из гранатометов различных систем. Крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили в районе Пищевика и Каменки, вооружения БМП – вблизи Водяного, снайперское оружие - неподалеку Песок, а стрелковое оружие – по защитникам Гнутово, Первомайского, Невельского, Песок, Павлополя и Шахты «Бутовка».

На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по нашим укреплениям вблизи Луганского. Также под обстрел из гранатометов попали украинские позиции неподалеку Светлодарска и Катериновки.