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Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ил-76ТД в Алжире в среду стали 257 человек.

Такие уточненные данные привело алжирское государственное телевидение, сообщает ТАСС.

Ранее Управление гражданской обороны Алжира сообщило, что в результате авиакатастрофы погиб 181 человек.

Напомним, сегодня в Алжире разбился военный самолет Ил-76ТД. Самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад и упал в районе аэропорта через несколько минут после взлета. 
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