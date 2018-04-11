также в разделеМир
СМИ: Дочь Скрипаля доставили в больницу на британской военной базе
В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту 37
СМИ: РФ привела Черноморский флот в боевую готовность 49
Цукерберг: Facebook вступила в «гонку вооружений» с РФ 24
США готовятся ввести новые санкции против РФ 35
Авиакомпании предупредили о возможном авиаударе по Сирии в течение 72 часов 44
Цукерберг в Сенате США признал, что сделал недостаточно для защиты данных 31
В РФ разбился вертолет, погибли 6 человек 25
Совбез ООН не смог принять резолюцию по Сирии 66
Сурков предрек России века геополитического одиночества 92
Из-за новых санкций резко упал курс рубля 74
Основатель Facebook дал показания Конгрессу США по поводу утечки данных 51
СМИ сообщают о выписке Юлии Скрипаль из больницы 40
В США обстреляли кортеж боксера Мейвезера: ранен охранник 47
В Польше назвали причину Смоленской катастрофы 318
Санкции США: Российские олигархи за день потеряли более $15 миллиардов 68
Трамп снова заговорил об увольнении Мюллера 57
В Луганске и Сирии нашли одинаковые памятники наемникам «Вагнера» 58

В РФ курс евро в ходе торгов на московской бирже впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей.

Одновременно курс доллара перешагнул отметку в 64 рубля. Падение российской валюты началось после санкций, введенных властями США против ряда влиятельных россиян и их компаний, сообщает Би-би-си.

Санкции были введены вечером 6 апреля по московскому времени - то есть перед самыми выходными. В итоге сразу поле открытия биржи в понедельник курс рубля начал стремительно падать наряду со снижением стоимости бумаг ряда попавших под эти санкции компаний, в том числе «Русала» и En+ Group.

Во вторник российская валюта продолжила падение по отношению к доллару и евро. Курс доллара на московской бирже впервые с декабря 2016 года превысил 63 рубля, а курс евро впервые с апреля 2016 года преодолел отметку в 78 рублей.

Как ранее сообщал ForUmСША 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.

По данным на 10 апреля, из-за санкции российские миллиардеры потеряли более 17 миллиардов долларов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги