В РФ курс евро в ходе торгов на московской бирже впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей.

Одновременно курс доллара перешагнул отметку в 64 рубля. Падение российской валюты началось после санкций, введенных властями США против ряда влиятельных россиян и их компаний, сообщает Би-би-си.

Санкции были введены вечером 6 апреля по московскому времени - то есть перед самыми выходными. В итоге сразу поле открытия биржи в понедельник курс рубля начал стремительно падать наряду со снижением стоимости бумаг ряда попавших под эти санкции компаний, в том числе «Русала» и En+ Group.

Во вторник российская валюта продолжила падение по отношению к доллару и евро. Курс доллара на московской бирже впервые с декабря 2016 года превысил 63 рубля, а курс евро впервые с апреля 2016 года преодолел отметку в 78 рублей.

Как ранее сообщал ForUm, США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.

По данным на 10 апреля, из-за санкции российские миллиардеры потеряли более 17 миллиардов долларов.