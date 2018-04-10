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В РФ в 11:00 курс евро превысил 78 рублей на торгах московской биржи, курс доллара вырос до 63 рублей на фоне новостей об американских санкциях.

Таким образом иностранная валюта выросла больше чем на 3 рубля, сообщает «Сноб».

Рубль стал терять позиции в понедельник, 9 апреля, после обнародования решения Министерства финансов США о включении российских компаний и предпринимателей в санкционный список.

Курс евро на максимуме стоил 75,35 рубля, что почти на 4 рубля больше, чем при закрытии прошлой торговой сессии в пятницу, 6 апреля. На минимуме евро в ходе торгов опускался до 71,40 рубля. В 18:20 курс евро стоил чуть выше 74 рублей.

Как ранее сообщал ForUm, США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.

С момента введения санкций российские миллиардеры потеряли более 17 миллиардов долларов.

 

 
ForUm

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