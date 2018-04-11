Сотрудники Службы безопасности Украины и детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что чиновник требовал шесть тысяч долларов США за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области.

Правоохранители задержали фигуранта дела и двух посредников по местам их проживания после получения всей суммы взятки.

Досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.