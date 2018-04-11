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После выписки из больницы дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлию, которая пострадала от химической атаки в Солсбери, под охраной доставили в больницу на британской военной базе.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на The Sun, это сделано для того, чтобы предотвратить новые попытки покушения на жизнь Юлии.

«Она (Юлия – Ред.) находится в госпитале на военной базе для ее собственной безопасности и, чтобы следить за состоянием ее здоровья. Последствия этого нервно-паралитического газа неизвестны и могут возродиться в любой момент», - рассказал изданию источник.

В свою очередь посольство России в Британии обвинило британское правительство в тайном «похищении» Юлии.

Как сообщает издание, теперь Юлия может стать «ключом» для выяснения причастных к отравлению лиц. Однако друзья Скрипалей в этом не уверены.

«Они никогда не поймают убийцу, он, вероятно, вернулся в Москву и пьет водку», - рассказал друг семьи, который пожелал остаться анонимным.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь и впоследствии была выписана из больницы.
ForUm

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