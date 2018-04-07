Встреча Президента Украины Петра Порошенко с канцлером Федеративной республики Германия Ангелой Меркель поспособствовать согласованию четких шагов с целью развертывания миротворческих сил Организации Объединенных Наций на востоке Украины. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в эфире телеканала «Интер», сообщает УНИАН.

В частности, его спросили, чего он ожидает от встречи Меркель и Порошенко в рамках визита главы Украинского государства в ФРГ 9-10 апреля. «Я ожидаю первое - четкого согласования тактики, как продвигаем миротворцев, именно очень четких шагов», - заявил глава МИД.

В связи с этим дипломат подчеркнул, что этот вопрос уже был согласован с французской стороной во время недавнего визита министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана. «Следующий шаг - это согласование с американцами. У нас есть общая концепция. Сейчас должна быть именно общая тактика», - заявил Климкин.

Также его спросили, есть ли четкое понимание, когда идея относительно миротворцев превратится в конкретное решение. В то же время, конкретным решением, по словам Климкина, станет принятие соответствующей резолюции на заседании Совета безопасности ООН. «Есть 100-процентная гарантия, что Россия его выполнит так как есть? Давайте посмотрим, что делает Россия. Поэтому вот это давление, которое сегодня строится, это и есть та самая гарантия», - заявляет дипломат.

«Сейчас у нас есть общая позиция - Германия, Франция, Соединенные Штаты. После этих контактов самого высокого уровня, будем очень давить на Россию, с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать конечно как толчок для того, чтобы это началось. Если она будет дожиматься - тогда у нас есть шанс, и я в это верю», - подчеркнул глава МИД.

Климкин добавил, что визит Порошенко в Германию на следующей неделе - это только первый шаг. «Будет очень много контактов на высшем уровне. И Меркель, и Макрон будут говорить с Трампом. Будем встречаться в двустороннем, трехстороннем формате, и строить это давление, но обязательно координировать и тактику и стратегию», - заявил Климкин.

Кроме того, он отметил, что на повестке дня находится и много других вопросов, среди которых деокупация Крыма. «А эти турбины Siemens - где должны дожать, а присутствие немецкого бизнеса, а «Северный поток» - где очень много чего сделать, и каждый европейский проект должен соответствовать европейским правилам», - сказал Климкин.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.

В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».