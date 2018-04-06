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Проект строительства газопровода «Северный поток-2», который Россия планирует проложить в обход территории Украины, не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией.

Об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори, сообщает УНИАН.

«Наша позиция четкая: мы считаем, что «Северный поток-2» не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки газа... Он не будет поддержан со стороны ЕС», - сказал он.

По словам Ристори, если «Северный поток-2» будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

Напомним, 5 апреля Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный Поток-2» и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира.

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

В то же время Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.  
ForUm

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