Миротворческая миссия на Донбассе только тогда будет иметь смысл, если приведет к разоружению незаконных вооруженных формирований и взятию под контроль 400-километрового участка российско-украинской границы. Об этом в интервью газете «Урядовий кур'єр» заявил министр обороны Степан Полторак.

«В мире действительно все большую поддержку приобретает инициатива украинской власти по началу миротворческой миссии как средства восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Именно на ее развитие мы возлагаем значительные надежды. Мы только в начале пути. Уже начались переговоры, дискуссии и поиски приемлемых вариантов размещения, состава и мандата контингента», – отметил он.

По словам Полторака, говоря о потенциальном воздействии миссии ООН на ход конфликта, стоит заметить, что еще не известна конечная конфигурация контингента ни в одном из ее компонентов. «Но эта миссия только тогда будет иметь смысл, если приведет к разоружению незаконных вооруженных формирований, взятию под контроль 400-километрового участка российско-украинской границы, остановит инфильтрацию российских войск и вооружения на оккупированную территорию. Тогда уже можно будет говорить о полноценных адекватных политических процессах и реинтеграции Донецка и Луганска», – подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.

В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».