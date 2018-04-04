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Печерский райсуд Киева отказал в отводе судьи, рассматривающего меру пресечения для активиста Майдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 и одном покушении на убийство. Об этом сообщает Радио Свобода.

Вечером 3 апреля суд отложил рассмотрение меры пресечения для Бубенчика, поскольку сторона защиты объявила отвод судьи.

Сегодня суд не удовлетворил отвод, поскольку для этого недостаточно оснований.

Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения для активиста продолжат, однако время пока неизвестно.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Он публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям мужчина стрелял по ногам.

Генпрокурор Юрий Луценко счел неправильной квалификацию действий Бубенчика и изменил группу прокуроров, расследующую этот эпизод.
ForUm

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