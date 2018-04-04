Председатель Верховной Рады Андрей Парубий возмущен заявлением представителя прокуратуры о том, что закон об амнистии участников Революции достоинства является ничтожным.

«Для меня неприемлемо, когда прокурор в суде отмечает, что закон, одобренный украинским парламентом об амнистии, является ничтожным, я считаю, что прокурор не должен давать политическую оценку, а выполнять закон, который одобряет высший законодательный орган», - сказал Парубий на заседании парламента, передает Радио Свобода.

Он считает, что по этой ситуации должно быть специальное расследование, специальная оценка.

Накануне прокурор департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской заявил, что закон об амнистии участников Революции достоинства, принятый 21 февраля 2014, не может быть применен к активисту Ивана Бубенчику, а также «является ничтожным», поскольку противоречит Уголовному процессуальному кодексу.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

Законом, принятым Верховной Радой 21 февраля 2014, освободили от уголовной ответственности участников Революции достоинства за совершение действий, которые содержат признаки уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, однако в этом перечне нет статьи 115 (умышленное убийство).