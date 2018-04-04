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Кабинет Министров Украины одобрил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о передаче 500 тыс. га сельскохозяйственной земли в собственность 23 тыс. украинских фермеров. Соответствующее решение озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Украинской землей должны владеть украинцы, а сельскохозяйственной землей – фермеры. Мы вносим законопроект, восстанавливающий справедливость в отношении фермеров. Мы приветствуем и передаем проект закона, который позволит 500 тыс. га земли передать в собственность 23 тыс. фермерам, которые работают на этой земле, обрабатывают ее, но до сих пор не имели права ей владеть», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что в этом году павительство уделяет особое внимание развитию украинского фермерства. Так, уже работает правительственная программа поддержки фермеров объемом 1 млрд грн, введены механизмы удешевления техники для фермеров и помощи им по различным сегментам производства.

«Я призываю всех объединиться вокруг идеи поддержки фермерства», - добавил глава правительства.
ForUm

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