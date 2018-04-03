В результате весеннего половодья ожидается значительное повышение уровня воды в реках в шести областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в течение 3-6 апреля дальнейший подъем уровней воды (над уровнями на 8:00 2 апреля) будет составлять:

- на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратневском районе Волынской области;

- на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.);

- на остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см.

3-5 апреля на р. Дунай в городе Вилково Одесской области будут храниться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над нулевой отметкой поста.

На Закарпатье 3 апреля ожидается формирование максимальных уровней очередной волны половодья с подъемом уровней воды над текущими отметками:

- на реке Тиса в пгт Вилок на 0,8-1,3 м;

- на реках Тиса и Латорица в Чопе на 0,8-1,3 м с удержанием воды на пойме междамбового пространства р. Латорица.

2 апреля на реке Боржава - с. Б.Реметы сформируется максимальный уровень 570-590 см над нулем поста (на 8:00 2 апреля уровень 560 см), возможно подтопление сельхозугодий ряда приречных сел, автодорог местного значения.

3-5 апреля на украинском участке реки Дунай, в связи с прохождением волны весеннего половодья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.

В связи с развитием весеннего половодья на реках Луганской области 3-4 апреля ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов расположенных возле реки Деркул.

Как сообщал ForUm, весеннее половодье подтопило часть Ахтырки, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Проводилась эвакуация населения.

По состоянию на 7:00 3 апреля наблюдается спад уровня воды.

Также в Полтавской области 1 апреля в результате интенсивного таяния снега возникла угроза подтопления частных жилых домов, автомобильных дорог и прорыва плотины прудов.

В Чернигове по состоянию на утро 3 апреля подтопленными остаются 129 домохозяйств.